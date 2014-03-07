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Путешествие-мечта!
Круиз из Сочи в Турцию и Египет на фантастическом лайнере Astoria Grande

Отправляемся |
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
140 € В ПОДАРОК
от 29 280₽
3 / 7 / 14 ДНЕЙ
БЕЗ ВИЗ
ДЕТИ ДО 11 ЛЕТ БЕСПЛАТНО*
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Приветствуем вас на официальном сайте генерального агента по продажам круизного лайнера Astoria Grande турецкой компании Miray International. Приглашаем вас в морские путешествия в Турцию и Египет с отправлением из Сочи к берегам Черного, Эгейского, Мраморного и Средиземного морей. Круизный лайнер Astoria Grande посещает уникальные порты турецкого побережья — Стамбул, Чешме, Амасру, Синоп, Трабзон, Орду, Измир, Кушадасы — и останавливается в крупнейшем порту Египта, древней Александрии.
Добро пожаловать на борт!

АКЦИИ ПРИ БРОНИРОВАНИИ КРУИЗА c 19 ДО 25 ИЮНЯ

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Посмотрите видео-презентацию круизного лайнера Astoria Grande

Зарегистрируйтесь и получите подарок при бронировании круиза!

НАШИ МАРШРУТЫ

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Круизы в египет
Новый год и Рождество
Турция в миниатюре
Праздничные круизы
Любимая Турция
От 63 280 рублей
От 29 280 рублей
7 ночей
От 52 080 рублей
От 117 520 рублей
«Волшебный восток»
3-4 дневные круизы
8 и 22 ИЮЛЯ КРУИЗЫ
С КОМАНДОЙ КВН
ГОРОД
ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ В МОРЕ ЮМОРА!
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УЕЗДНЫЙ
о лайнере
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Почему стоит отправиться в круиз на Astoria Grande

Взрослая и детская развлекательная программа
Комфортабельные каюты для всей семьи
Интернет на борту**
Всё для велнес-отдыха
Питание по системе «Все включено»
Бесплатный билет детям от 3 до 11 лет*
Долгие дневные стоянки
до 5 городов в одном круизе
Круизы
от 3 до 14 дней
Отправляемся в круиз из Сочи каждую субботу в 21:00
*дети от 3 до 11 лет (включительно) оплачивают только портовый и сервисный сборы при размещении на 3,4 пассажирском месте
**За дополнительную плату. Интернет-связь предоставляется через спутниковый сигнал. Скорость подключения не гарантирована и ограничена доступом к веб-страницам, электронной почте и социальным сетям без возможности просмотра видео.
ЗАБРОНИРОВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Подробнее о маршруте и ценах вы можете узнать у наших менеджеров по телефону 8 (800) 550-80-36
На борту Astoria Grande
Два ресторана с питанием по системе шведского стола, ресторан A' La Carte
ВИДЕО
Ресторан высокой кухни «Селекшн»
вечерние шоу в театре Grande на 700 ЗРИТЕЛЕЙ
Пять баров
Развлекательная программа для взрослых и детей
BODY&SOUL SPA С ФИНСКОЙ ПАРНОЙ, ВОСТОЧНЫМ ХАМАМОМ И ВЕЛНЕС-ПРОЦЕДУРАМИ
ВИДЕО
Бассейн, джакузи, волейбольная и баскетбольная площадки на солнечной палубе
ВИДЕО
Галерея магазинов беспошлинной торговли и сувенирной продукции Astoria Grande
WHITE PARTY - БЕЛАЯ ВЕЧЕРИНКА НА ПАЛУБЕ
ВИДЕО
Детские активности
ВИДЕО
Фитнес-центр с тренажерным залом и групповыми занятиями
ХОЧУ В КРУИЗ!
Каталог экскурсий

Посмотрите на любимую турцию с нового ракурса

Длинные дневные стоянки, комфортное чередование морских и портовых дней, чтобы вы могли наполниться впечатлениями в аутентичных портовых городах Турции и насладиться жизнью на борту лайнера.
Расписание круизов
Январь 2024
Отправляемся каждую субботу из Сочи в Турцию с 29 апреля по 11 ноября
18.11 и 02.12 из Сочи в Турцию и Египет! Праздничные круизы в Турцию с 15.12 по 20.01
Отмена за 61 день и более — без штрафов
Порты захода могут быть изменены по решению судовладельца из соображений безопасности мореплавания и в зависимости от других внешних факторов
Все маршруты
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Апрель
СМОТРЕТЬ ВСЕ МАРШРУТЫ
Стоимость круиза
Вы можете забронировать каюту на круизы сезона весна - лето - осень 2023 всего за 50 000₽,
а остаток внести за 61 день до отправления*
*Не распространяется на каюты категорий сьют и джуниор-сьют
TOP
ВНУТРЕННЯЯ КАЮТА
ЦЕНА ЗА КРУИЗ НА 1 ЧЕЛОВЕКА
от 29 280 до 126 560
р.
ПОДРОБНЕЕ
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Каюта с окном (С ограниченным видом)
ЦЕНА ЗА КРУИЗ НА 1 ЧЕЛОВЕКА
от 31 440 до 138 880
р.
ПОДРОБНЕЕ
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17м2

Минисьют с окном (ограниченный вид)

ЗА КРУИЗ НА 1 ЧЕЛОВЕКА
от 33 120 до 148 960
р.
ПОДРОБНЕЕ
ВЫБРАТЬ
КАЮТА С ОКНОМ
ЦЕНА ЗА КРУИЗ НА 1 ЧЕЛОВЕКА
от 31 920 до 148 960
р.
ПОДРОБНЕЕ
ВЫБРАТЬ
17м2
МИНИСЬЮТ С ОКНОМ 
ЦЕНА ЗА КРУИЗ НА 1 ЧЕЛОВЕКА
от 36 240 до 159 040
р.
ПОДРОБНЕЕ
ВЫБРАТЬ

Каюта с балконом

ЦЕНА ЗА КРУИЗ НА 1 ЧЕЛОВЕКА
от 48 720 до 311 360
р.
ПОДРОБНЕЕ
ВЫБРАТЬ
Джуниор-сьют с балконом
ЦЕНА ЗА КРУИЗ НА 1 ЧЕЛОВЕКА
от 70 320 до 395 360
р.
ПОДРОБНЕЕ
ВЫБРАТЬ

Сьют

ЦЕНА ЗА КРУИЗ НА 1 ЧЕЛОВЕКА
от 120 720 до 619 360
р.
ПОДРОБНЕЕ
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Скачать расположение кают на карте лайнера Astoria Grande
Путешествуйте сейчас, а платите потом!
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Срок действия рассрочки: 6 месяцев
Без первоначального взноса и переплаты
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До повышения стоимости:
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Секунд
ЦЕНЫ И МАРШРУТЫ
В стоимость КРУИЗА входит:﻿
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Питание в круизе по системе «полный пансион» на шведском столе: завтрак, обед, ужин, снек, безалкогольные напитки во время питания
Ежедневная развлекательная программа для взрослых и детей: концерты живой музыки, вечеринки и дискотеки
Детский клуб с услугами аниматоров
*Спа-услуги оплачиваются дополнительно.
Неограниченное пользование фитнес-центром
Бортовой депозит по 70 EUR
для 1-го и 2-го гостя в каюте
Дополнительно оплачиваются:
Экскурсии в портах прибытия
Напитки в барах
Ужины в ресторане «Селекшн»
Услуги бебиситтеров
Детский тариф

Дополнительные места в каюте — верхние откидные

кровати-пульманы или диван-кровать. Уточняйте актуальную

информацию для каждой подкатегории каюты при бронировании

у наших круизных специалистов.

Дети от 3 до 11 лет включительно (максимум двое) путешествуют бесплатно, при условии размещения в одной каюте со взрослыми (на 3 и 4 местах). Оплачиваются только портовый и сервисные сборы (100%)

Обращаем внимание на то, что круизный тариф для взрослых на 3-х и 4-х местные размещения — это скидка в 50% от основного

круизного тарифа (количество кают ограниченно).

ВЫБРАТЬ КАЮТУ
условия бронирования
Чтобы оформить бронирование самостоятельно, перейдите в систему бронирования
Забронируйте круиз без предоплаты — бронь будет активна 3 дня, затем аннулируется, если не поступит оплата
Вы можете купить круиз прямо на нашем сайте, в офисе продаж Astoria Grande в Сочи или же воспользоваться услугами туроператоров
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Что требуется для путешествия
Загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев с даты окончания круиза
Скачать протокол посадки на борт
Медицинская страховка для выезжающих за рубеж входит в стоимость круиза