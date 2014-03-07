Приветствуем вас на официальном сайте генерального агента по продажам круизного лайнера Astoria Grande турецкой компании Miray International. Приглашаем вас в морские путешествия в Турцию и Египет с отправлением из Сочи к берегам Черного, Эгейского, Мраморного и Средиземного морей. Круизный лайнер Astoria Grande посещает уникальные порты турецкого побережья — Стамбул, Чешме, Амасру, Синоп, Трабзон, Орду, Измир, Кушадасы — и останавливается в крупнейшем порту Египта, древней Александрии.