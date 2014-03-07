В рабочее время с 10:00 до 21:00
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Посмотрите видео-презентацию круизного лайнера Astoria Grande
Зарегистрируйтесь и получите подарок при бронировании круиза!
Подробные условия:
Минисьют с окном (ограниченный вид)
Каюта с балконом
Сьют
Менеджер свяжется с Вами, подберет круиз, рассчитает точную стоимость и поможет подать заявку на рассрочку
Дополнительные места в каюте — верхние откидные
кровати-пульманы или диван-кровать. Уточняйте актуальную
информацию для каждой подкатегории каюты при бронировании
у наших круизных специалистов.
Дети от 3 до 11 лет включительно (максимум двое) путешествуют бесплатно, при условии размещения в одной каюте со взрослыми (на 3 и 4 местах). Оплачиваются только портовый и сервисные сборы (100%)
Обращаем внимание на то, что круизный тариф для взрослых на 3-х и 4-х местные размещения — это скидка в 50% от основного
круизного тарифа (количество кают ограниченно).